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Maskeli banka soyguncusu, kaçarken bomba ile korkuttu

Bursa'da özel bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, çalışanları tabancayla tehdit ederek 30 bin TL aldıktan sonra, bankadakileri bomba olduğunu söylediği çanta ile tehdit edip kaçtı.

DHA | 31.12.2019 - 02:56..
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Nilüfer ilçesindeki Özlüce Mahallesi'nde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen maskeli kişi, tabancasını çıkarıp, tehdit ettiği banka çalışanlarına, kapıya içinde bomba olan çanta bıraktığını söyledi.

Maskeli banka soyguncusu, kaçarken bomba ile korkuttu

"PATLATIRIM" DİYE SİNDİRİP KAÇTI

Ardından yanındaki diğer çantaya kasadaki 30 bin TL'yi doldurtan soyguncu, bir kişi dışarı çıkmaya çalışırsa bombanın patlatacağını söyleyerek, bankadan kaçtı.

Maskeli banka soyguncusu, kaçarken bomba ile korkuttu

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları gönderildi. Bomba düzeneği bulunduğu şüphesi nedeniyle bankadakiler dışarı çıkamadı, polis ekipleri de içeri giremedi. Bir süre sonra bomba imha uzmanlarınca incelenen çantanın içinde düzenek bulunmadığı anlaşıldı.

Polis ekiplerince maskeli soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Maskeli banka soyguncusu, kaçarken bomba ile korkuttu

Maskeli banka soyguncusu, kaçarken bomba ile korkuttu

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