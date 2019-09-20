Maskeli saldırgan sokak ortasında bir kişiyi vurdu

Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

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Her 11 saniyede bir anne ya da bebek ölüyor

BM, dünyada her 11 saniyede bir anne ya da bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Veriler, anne ve bebek ölümlerinin son 17 yılda düşüş gösterdiğini de ortaya koydu.