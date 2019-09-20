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Maskeli saldırgan sokak ortasında bir kişiyi vurdu

Karaman’da sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şahsın maskeli bir kişi tarafından tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.

İHA | 20.09.2019 - 11:40..
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Karaman’nın Fenari Mahallesi 41. Sokak üzerinde, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada İZLE

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet (32) olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Maskeli saldırgan sokak ortasında bir kişiyi vurdu

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