Maskeli saldırgan sokak ortasında bir kişiyi vurdu

Karaman’nın Fenari Mahallesi 41. Sokak üzerinde, silahla vurulmuş halde yerde yatan bir kişinin olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, av tüfeğiyle bacaklarından vurulmuş halde yerde yatan şahsı buldu. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Maskeli saldırganın tüfekle vurma anı kamerada İZLE
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin yabancı uyruklu Zait Kamil Muhammet (32) olduğunu belirlerken, olayın sebebini tespit etmek ve şüphelileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.