Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, polis ekipleri kuralları ihlal eden, maske takmayan, ve salgını fırsat bilen kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

POLİS EKİPLERİ DENETİME ÇIKTI

İstanbul Kağıthane'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde otobüs, minibüs ve taksilere yönelik denetim sağladı.

Polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolculara ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını istedi.

MASKE TAKMADI, YÜZÜNÜ POŞETLE KAPATTI

Denetimler sırasında bir aracı durduran ekipler, yolcularla yan yana oturan Suriyeli sürücüye sosyal mesafeye uymadığı için “Hıfzıssıhha Kanunu'na ve tedbirlerine uymamak” maddesinden bin lira idari para cezası uyguladı.

Araç içerisinde ise maskesiz bir kişinin polisi görünce yüzünü poşetle kapattığı görülürken, yan yana oturan yolcuların arkaya geçmesiyle sürücü yoluna devam etti.