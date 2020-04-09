taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7629
Euro
7.3605
Altın
1655.76
Borsa
94590.65
Gram Altın
359.895
Bitcoin
49472.13

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

İstanbul'da bir araçta maske takmayan kişi, polisi görünce poşetle yüzünü kapatırken, ekipler sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için araç sürüsücüne bin lira idari para cezası kesti.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, polis ekipleri kuralları ihlal eden, maske takmayan, ve salgını fırsat bilen kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

POLİS EKİPLERİ DENETİME ÇIKTI

İstanbul Kağıthane'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde otobüs, minibüs ve taksilere yönelik denetim sağladı.

Polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolculara ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını istedi.

MASKE TAKMADI, YÜZÜNÜ POŞETLE KAPATTI

Denetimler sırasında bir aracı durduran ekipler, yolcularla yan yana oturan Suriyeli sürücüye sosyal mesafeye uymadığı için “Hıfzıssıhha Kanunu'na ve tedbirlerine uymamak” maddesinden bin lira idari para cezası uyguladı.

Araç içerisinde ise maskesiz bir kişinin polisi görünce yüzünü poşetle kapattığı görülürken, yan yana oturan yolcuların arkaya geçmesiyle sürücü yoluna devam etti.

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

Maskesiz şahıs, polisi görünce yüzünü poşetle kapattı

İlginizi Çekebilir
Perakende ticarete fahiş fiyat ve stok düzenlemesi
Korona fırstaçılarına karşı alınan tedbirlere göre, ürünlerde fahiş fiyatlara gidenlere 100 bin, stokçuya 500 bin TL ceza kesilecek...
Fatih sondaj gemisi İstanbul'da
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e açılacak.
KYK borçlarına 1 yıl erteleme torba yasada
KYK borçları hakkında çalışmalar , Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devam ediyor.
Elazığ'da hurdacıya kesilen korona cezası iptal edildi
Korona nedeniyle kuralları ihlal ettiği için toplam 5 bin 606 lira ceza kesilen hurdacının cezası iptal edilirken, Valilik tarafından yardım yapılacağı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
253
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
65
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
231
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
Korona tanısı ve tedavisi acil sağlık hizmetine alındı
101
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
220
Cesedi parçalara ayrıldı, veteriner suçunu itiraf etti
Cesedi parçalara ayrıldı, veteriner suçunu itiraf etti
28
Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem
Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir