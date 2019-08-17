Maslak'ta feci kaza: 4 yaralı

Sarıyer'de yağan yağış feci bir kazaya neden oldu.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Öğlen saatlerinde artan yağış nedeniyle göz gözü görmeyince akaryakıt tankeri ile seyreden Dursun Ali Çakmak, karşı yönden gelen Mert Can Acar idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza sonucu otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı gören sürücülerin yardımıyla kullanılamaz hale gelen otomobildeki yaralılar çıkartıldı.

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta kaza VİDEO



YARALININ ÜÇÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerin tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralıdan 2’si ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1’i Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralı ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik çift taraflı olarak durdu. Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Tankerin çarptığı otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.