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Maslak'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA | 26.01.2020 - 08:09..
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Büyükdere Caddesi üzeri Milli Savunma Üniversitesi önünde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 BA 5407 plakalı otomobil, Büyükdere Caddesi üzeri Sarıyer istikametine seyir halinde olduğu esnada yoldan çıkarak takla attı.

Maslak'ta takla atan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır, 3 yaralı  -1

3 KİŞİ YARALANDI

Milli Savunma Üniversitesi'nin duvarına çarpan ve ağacı parçalayarak durabilen otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde 3 kişi yaralandı.

Maslak'ta takla atan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır, 3 yaralı  -2

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Maslak'ta takla atan otomobil hurdaya döndü: 1'i ağır, 3 yaralı  -3

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ambulansa alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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