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Matematik sağlığa da iyi geliyor

Yapılan bir analize göre; yüksek matematik becerilerine sahip yetişkinlerin sağlıkları, diğerlerine göre yaklaşık yüzde 22 daha iyi durumda.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 09:36..
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Yetişkin Beceri Araştırması (PIAAC) sonuçlarından yola çıkarak yeni bir analiz yayınladı.

Çalışmada, yüksek matematik becerilerine sahip yetişkinlerin sağlıklarının yüzde 22 oranında daha iyi olduğu görüldü.

SAĞLIK MATEMATİKLE ORANTILI

OECD'ye göre bunun arkasında, matematikte başarılı olanların kendi sağlık durumlarını daha etkili takip edebilmeleri yatıyor. Analizde, "16-25 arasında yüzde 22'lik fark yüzde 5,5'e gerilirken, 55-65 arasında fark yüzde 32'ye yükseliyor. Yaş arttıkça makas büyüyor." denildi.

Matematik sağlığa da iyi geliyor

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