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Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu terk etti

Çin'de bir kadın, sınavdan 95 almadığı için 12 yaşındaki oğlunu dövdükten sonra otoyolda terk etti.

DHA | 09.03.2019 - 04:36..
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Henan eyaletine bağlı Luoyang şehrinde geçen olayla ilgili, yerel medyada yer alan haberlere göre kadın, matematik sınavında 95 alamayan oğlunu otoyolda araçtan indirip darp ettikten sonra terk etti.

Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu terk etti

"ARTIK BU ÇOCUĞU İSTEMİYORUM"

Durumu fark edenler hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis, aracın plakasından kadının kimliğini tespit ettikten sonra kadını aradığı. Kadının polislere yanıtı ise polisleri de şaşkına çevirdi:

"Artık onu istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın. İsterseniz bana ceza da kesebilirsiniz."

Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu terk etti

SINAVDAN 81 PUAN ALDI DİYE

Polis, çocuğun, annesinin beklediği gibi matematik sınavından 95 üstü değil 81 puan aldığı için darp edilip, terk edildiğini; çocuğun amcasına teslim edildiğini söyledi.

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