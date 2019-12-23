Materyali kitap değil insan olan kütüphaneler: The Human Library

Ne zamandır size anlatmak istediğim bir konu var. Bilenleriniz vardır tabii; ama ben de birkaç şey yazmak istiyorum üzerine. The Human Library! Yani İnsan Kütüphanesi! Bu kütüphane, okurunu kitaplara değil, insanlarla buluşturmak için var. Kulağa ne kadar etkileyici geliyor, değil mi? İlk kez Danimarka’da uygulamaya konulmuş. Kütüphaneye gidiyorsunuz ve orada sıra dışı hikâyelerini paylaşmak isteyen insanlar karşılıyor sizi. Bu kişi çok zorlu bir hastalıktan geçen birisi de olabiliyor, bir mülteci de… Askerler, alkolikler, sokakta yaşayanlar… Onlarla tanışıp, aklınıza takılan ne varsa soruyorsunuz.

Bu kütüphaneler bana çok ilginç geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir kütüphaneye gider miydiniz? Ya da o kütüphanenin insanı olmak belki?

BELLİ BİR YERİ VE ZAMANI YOK

The Human Library için aslında bir organizasyon diyebiliriz. Belli bir yeri ve zamanı olduğunda düzenleniyor. Zamanla farklı farklı ülkelere yayılan bu organizasyona dünyanın birçok yerinde rastlamak mümkün.

AMAÇ GENÇLER ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK

The Human Library Organization adı verilen bu organizasyon, Ronni Abergel ve erkek kardeşi Dany tarafından ilk kez 2000’de, Kopenhag’da düzenlenen bir festivalle hayata geçirilmiş. Abergel kardeşlerin amacı ise, gençlere karşı yapılan baskıyı azaltmak, ayrımcılığı ortadan kaldırmak. Bunun için kütüphane insanı, bir sebeple toplumdan dışlanmış insanlardan oluyor…

ÖNYARGILAR YIKILIYOR

En çok ilgimi çeken yanı sanırım şu: Bir kitabı kapağındaki görsele, arka kapaktaki cümlelere karşı bir önyargı göstererek almaktan vazgeçebiliriz. Bu bir çeşit şekilcilik belki; ama hepimiz yapıyoruz. Oysa seni karşılayan insansa, onu nesne gibi bir kenara bırakamazsın. Ya da şöyle demeliyim, belki günlük hayatta bunu da yapabiliriz; ama burada değil. The Human Library, gündelik hayatımızda bir araya gelmeyecek insanları bir araya getiriyor. İçten içe merak edilen pek çok şeyin cevabına ulaştırıyor. Böylece önyargılar da yıkılıyor tabii…

Ne dersiniz? Bu kütüphaneler bizim ülkemizde de olsa güzel olmaz mıydı?

The Human Library Organization çalışmalarını takip etmek isterseniz Facebook linklerini de paylaşıyorum: The Human Library

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap