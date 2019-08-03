Matild Manukyan'ın paylaşılamayan mirası

2001 yılında hayatını kaybeden Matild Manukyan'ın mirası, bir türlü paylaşılamadı.

Ölüm haberinin ortaya çıkmasıyla Manukyan'ın mirasçısı olduğunu söyleyen Hakan Bahçivan, 79 yaşındaki Kerope Çilingir ve bazı memurlar hakkında sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunmuştu.

NEDEN ŞİKAYETÇİ

Bahçivan, şikayet dilekçesinde "Yasal miras hakkım, gerek yurt dışı gerekse yurt içi nüfus kütüklerinde sahte kayıtlar oluşturulması ve sahte belgeler alınması sureti ile yok edilmiştir. Şişli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 31 Mayıs 2001 tarihli veraset ilamı içeriği kesinlikle doğru değildir. Matild Manukyan olarak bilinen ama gerçekte ki ismi Evelyn Mathilde Chah Mouradian isimli kişinin mirasçısıyım. Bu kişi çocuksuz ölmüş olup mirası halası Susan Chah Mouradian yoluyla büyük babaannem Gülnaz Bahçivan’a ve aralarında benimde bulunduğum yasal mirasçılarına intikal ettirmiştir. Sahtecilik yapan tüm kişilerden davacı ve şikâyetçiyim." ifadelerini kullanmıştı.

ZAMAN AŞIMI DOLDU

Savcılık, suç tarihinden itibaren 18 yıllık sürenin geçtiğini tespit ederek zaman aşımının dolduğuna dikkat çekti ve takipsizlik kararı verdi.

36 DAVACI VAR

Manukyan’ın dev mirasına ortak olmak isteyen 36 davacı; genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizler gibi mal varlığının eşit olarak paylaştırılması gerektiğini belirtiyor.