Manavgat'ta kaza: 5 yaralı

Side Mahallesi Cennetler Caddesi üzerinde ilerleyen Hatice D. idaresindeki otomobil, kavşak sisteminde Zahra Sagharchı’nın kullandığı otomobille çarpıştı.
DURUMU AĞIR
Sagharchı’nın otomobili, çarpışmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.
Kaldırıma çıkan araç içinde sıkışan Huriye H., itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Huriye H.'nin, durumunun ağır olduğu bildirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Leıla Moazensagrch, Zahra Sagharchı, Yamur Moazensagrch ve Hatice D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.