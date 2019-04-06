1 PKK'lı terörist örgüt içindeki tecavüz olaylarını anlattı Güvenlik güçlerine teslim olan 'Sami' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesi, bölücü terör örgütü içinde kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddet ile cinsel istismar uygulandığını ortaya koydu.

2 Sınırına dayanan göçmenlere Yunan polisinden müdahale AB ülkelerine gitmek için Kuzey Makedonya sınırına yakın bir bölgede toplanan göçmenlere, Yunan polisi biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

3 İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı Taşınma işlemi sonrasında İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş, Ankara'ya gerçekleşti.

4 Manavgat'ta kaza: 5 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Cezaevi firarisi cami çıkışında yakalandı Amasya'da cezaevi firarisi şahıs, camide namaz kılarken tesadüfen arkasında saf tutan asayiş şube müdürü ile polislerin kendisini tespit etmesi üzerine cami çıkışı yakalandı.

6 Rus vlogger'a saldırı anı Rusya’nın en çok tanınan vloggerlarından Stanislav Reshetnikov, canlı yayın sırasında saldırıya uğradı.