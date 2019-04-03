Mavi Balina oyunu nedir?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aileleri tedirgin eden ve intihara sürüklediği bilinen "Mavi balina" oyunu, çocukların beyinlerini yıkayarak şantaj komutlarıyla oyun oynatıyor. Oyunun sonuna gelindiğinde ise çocuğa intihar etmesi komutu veriliyor.

ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞTIRILDI, OYUNU YAZDI

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı. Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti. Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı biliniyor.

RUS GAZETESİ 130 İNTİHAR VAKASININ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Oyun nedeniyle "en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek" suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada "toplumu biyolojik atıklardan temizlemek" amacıyla oyunu yaptığını söyledi. Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını ayrıca belirtiliyor.

BİLGİSAYARA VİRÜS YOLUYLA GİRİYOR

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışı yok. Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak, tüm kişisel bilgilerine ulaşılıyor ve bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.

50 GÜN 50 GÖREV

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara 'öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkini yapılıyor.