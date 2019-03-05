Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

İzmir Körfezi'ndeki düşman ülkeye ait senaryo gereği, “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.

Temsili düşman adası ele geçirildi VİDEO

İHA DÜŞMANLARI TESPİT ETTİ

TCG Bayraktar ile ilk kez buluşan yerli yapım Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını tespit etti.

LAZERLE İŞARETLEME YAPILDI

Lazerle işaretlenen düşman unsurlarını yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla vuruldu.

Sınıfında dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar başta olmak üzere çıkarma gemileri, Hekimli Adası plajında mayından temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı.

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu VİDEO



ATAK HELİKOPTERLERİ ESKORTLUK ETTİ

Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birlikleriyle birlikte adaya ayak bastı. Türk askeri, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdiği sırada karada da çıkarma harekatı devam etti. Kara Havacılık'a ait genel maksat helikopterleri, TCG Bayraktar’da bulunan deniz amfibi timlerini senaryo gereği harekatın düzenlendiği adaya götürdü.

Genel maksat helikopterini korumak amacıyla bu helikoptere, yerli yapım ATAK helikopterleri eskortluk yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, senaryo gereği adayı tamamen ele geçirmesinin ardından amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

TÜRKLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Yunan basınında yer alan haberlerde ise, Türkiye'nin "gövde gösterisi"nde bulunduğuna dikkat çekilirken, tatbikatın, "12 adaya çıkarma" vurgusu yapıldı.