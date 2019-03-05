taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3846
Euro
6.10255
Altın
1286.075
Borsa
104329.44
Gram Altın
223.007

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019, başarıyla tamamlandı. Yerli silah ve teçhizatların kullanıldığı tatbikatta, temsili düşman adası başarıyla ele geçirildi.

İHA | 05.03.2019 - 14:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

İzmir Körfezi'ndeki düşman ülkeye ait senaryo gereği, “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.

Temsili düşman adası ele geçirildi VİDEO

İHA DÜŞMANLARI TESPİT ETTİ

TCG Bayraktar ile ilk kez buluşan yerli yapım Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını tespit etti.

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

LAZERLE İŞARETLEME YAPILDI

Lazerle işaretlenen düşman unsurlarını yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla vuruldu.

Sınıfında dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar başta olmak üzere çıkarma gemileri, Hekimli Adası plajında mayından temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı.

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu VİDEO

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

ATAK HELİKOPTERLERİ ESKORTLUK ETTİ

Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birlikleriyle birlikte adaya ayak bastı. Türk askeri, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdiği sırada karada da çıkarma harekatı devam etti. Kara Havacılık'a ait genel maksat helikopterleri, TCG Bayraktar’da bulunan deniz amfibi timlerini senaryo gereği harekatın düzenlendiği adaya götürdü.

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Genel maksat helikopterini korumak amacıyla bu helikoptere, yerli yapım ATAK helikopterleri eskortluk yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, senaryo gereği adayı tamamen ele geçirmesinin ardından amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

TÜRKLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

Yunan basınında yer alan haberlerde ise, Türkiye'nin "gövde gösterisi"nde bulunduğuna dikkat çekilirken, tatbikatın, "12 adaya çıkarma" vurgusu yapıldı.

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Mavi Vatan-2019 tatbikatında yerli silahlar göz doldurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

217
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

132
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

53
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir