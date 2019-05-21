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May, AB'den çıkmak için son kozlarını oynuyor

AB'den bir türlü ayrılamayan İngiltere'de Başbakan May, son kez Brexit teklifini yenileyeceğini duyurdu.

AA | 21.05.2019 - 21:22..
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İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci Brexit için bazı değişiklikler yaptığı anlaşmayı son bir kez parlamentonun onayına sunacağını açıkladı.

May, milletvekillerinin AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'na destek çıkmaları durumunda parlamentoda 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

İŞÇİ HAKLARINI DA MASAYA YATIRACAK

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, ayrıca, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' de içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda kendi kabinesi ve parlamentodaki muhafazakar parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.
Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

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