May Brexit anlaşmasını ocak ayında parlamentoya sunacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını ocak ayının ortasında oylanmak üzere yeniden parlamentoya getireceğini söyledi ve o tarihten önce Brexit çabalarını çıkmazdan kurtarmak için Avrupa Birliği'nden güvenceler almayı vaat etti.

MİLLETVEKİLLERİ MAY'İ ZORLUYOR

İngiltere’nin AB'den ayrılmasına 100'den biraz fazla gün kalmışken bazı milletvekilleri May'i, görüş ayrılıkları yaşayan parlamentoyu, AB ile yaptığı anlaşmayı desteklemeye zorlamakla suçlanıyor.

Ocak ayı ortasında yapılacak oylama, parlamenterleri varılan anlaşmayı desteklemek ya da ülkenin 29 Mart'ta anlaşma olmadan AB'den ayrılması arasında bir karara zorlayabilir.

AB ile yakın ilişkilerin sürmesini öngören anlaşmaya muhalefetin artmasına rağmen May, AB'den anlaşarak ayrılmaya çalışıyor ve ikinci referandum taleplerini, ya da farklı Brexit seçenekleri için parlamentoda destek olup olmadığını dikkate alması için yapılan çağrıları reddediyor.

May parlamentonun anlaşmayı Ocak ayında müzakere edeceğini ve oylamanın 14 Ocak'ta başlayacak hafta içinde yapılacağını söyledi. May, Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının 11 Aralık'ta yapılacak oylamasını, kazanma ihtimalinin düşük olduğunu kabul ederek ertelemişti.

"BU BİR UZLAŞMA"

May "Bunun herkes için mükemmel bir anlaşma olmadığını biliyorum. Bu bir uzlaşma. Ama mükemmeli bulmaya çalışırken, AB'den hiçbir anlaşma olmadan ayrılma riskini alırız." dedi.

"AB'den anlaşmasız çıkma ihtimalinden kurtulmak ya anlaşmaya varmak ya da Brexit'ten tümüyle vazgeçmekle mümkün."

May çıkış anlaşmasının en tartışmalı yönleri hakkında AB'nin "daha fazla açıklama" sunduğunu, hükümetinin ise "daha fazla siyasi ve yasal güvence" aradığını söyledi.

"BU HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, geçen hafta ertelenen Brexit planı için yeni bir oylamayı daha erken parlamentoya getirmediği gerekçesiyle May'e karşı güvensizlik önergesi verdi.

Avam Kamarası'nda konuşan Corbyn, "Bu hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi. Ancak, May'in başbakanlığı için yapılacak bir güven oylamasının sonucu bağlayıcı değil ve gerçekleşse bile, İşçi Partisi'nin May'i zora sokmayı başaramayacağını gösteren işaretler var.