May'den Brexit'e yeni erteleme açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

"YENİDEN ERTELEMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

May, yaklaşık 7 saat süren Brexit konulu Bakanlar Kurulunun ardından açıklama yaptı. AB’den Anlaşmasız ayrılığı uzun vadede bir başarıya dönüştürebileceğimizi her zaman söyledim ifadesini kullanan May, “Ancak bir anlaşmayla ayrılmak en iyi çözüm. Bu nedenle 50. maddeyi yeniden ertelemeye ihtiyacımız var. Bu mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir anlaşmaya vardığımız anda sona ermeli." dedi.

"BUGÜN ÇIKMAZI AŞMAK İÇİN ADIM ATIYORUM"

Parlamentoda Brexit konusunda yapılan oylamalardan olumlu bir sonuç alınamadığını belirten May, "Bugün bu çıkmazı aşmak için adım atıyorum. Ana muhalefet liderini oturup her ikimizin de bağlı kalacağı ve AB’den anlaşmayla ayrılmamızı temin edecek bir plan üzerinde uzlaşmaya çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Bununla birlikte May, Corbyn ile üzerinde uzlaşacakları her planın AB ile varılan mevcut Brexit anlaşmasını içermesi gerekeceğini kaydetti.