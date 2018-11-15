May'den görevimin başındayım mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde bugün yaşanan 4 istifaya rağmen görevini sürdüreceğini açıkladı.

BAKANLARIN İSTİFASININ ARDINDAN BASIN TOPLANTISI

May, aralarında Brexit bakanın da bulunduğu 4 bakanın istifasının ardından akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

"BUNU SONUNA KADAR GÖTÜRECEĞİM"

Görevinin başında olduğunun mesajını veren May, gazetecilerin istifayı düşünüp düşünmediği ve partisinde kendisi hakkında bir güvensizlik oylaması yapılması halinde tavrının ne olacağı soruları üzerine, "Liderlik, kolay değil, zor tercihlerde bulunmaktır. Başbakan olarak benim görevim İngiliz halkının iradesini hayata geçiren bir anlaşmayı sağlamaktır. Bunu sonuna kadar götüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

May, "Bunun doğru yol olduğuna tüm hücrelerimle inanıyorum… Bu anlaşma halkın (referandumdaki) oyunu hayata geçirirken, ulusal çıkarlara da uygun" ifadelerini de kullandı.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI İSTENDİ

Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, bugün May hakkında güvensizlik oylaması için başvuruda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ress-Mogg'u, aynı taleple 15 kadar milletvekili daha izlemişti.

Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre, 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.

İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

May'in koltuğu için adaylığını koyabilecek kişiler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson'ın da adları geçiyor.