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Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemeleri, banka hesabına yatırılacak

Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri, mayıs ayında da banka hesaplarına ödenecek.

AA |
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Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemeleri, banka hesabına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik sigortası ödemelerinin mayıs ayında da devam edeceğini duyurdu.

Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık.” dedi.

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemeleri, banka hesabına yatırılacak

SON TARİH 26 NİSAN

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Bu kapsamda olanlara ödemeler, PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

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