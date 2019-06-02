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Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün: Sigara

Mayıs ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 22.22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu.

AA | 02.06.2019 - 16:51..
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İstanbul Ticaret Odası'nca Mayıs 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 97'sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü. 107 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

Mayıs ayında gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 22.22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

SİGARADAN SONRA TUZLU FISTIK

Sigarayı, yine gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 21.56 ile tuzlu fıstık, ulaştırma harcamalarından yüzde 20.73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 16.66 ile tavuk, yüzde 15.35 ile limon, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 12.38 ile maç giriş bilet ücreti izledi.

Söz konusu dönemde gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 52.64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yine aynı gruptan yüzde 33.90 ile soğan, yüzde 28.48 ile erik, yüzde 28.05 ile bezelye, yüzde 26.23 ile kabak ve yüzde 25.54 ile salatalık olarak sıralandı.

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