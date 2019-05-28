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Mayıs ayında Muğla'nın karla mücadelesi

Sahillerin dolmaya başladığı Muğla'nın yüksek kesimlerinde, karla mücadele yapılıyor

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 17:22..
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Muğla sahillerinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu. Mayıs ayında Muğla sahillerinde yaz görüntüleri yaşanırken, Seydikemer'in 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ’ın Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

YÖRÜKLERİN YOLU AÇILIYOR

Kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşan bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, Yörüklerin yolunu açmak için çaba harcıyor.

Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdığını söyledi.

Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı olan yolların bulunduğunu belirten Otgöz, “Akdağ’daki Camalan Yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile Yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'na bağlayan yolda çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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