taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7975
Euro
6.5626
Altın
1322.69
Borsa
94132.54
Gram Altın
246.144

Mayıs ayında otomobil satışı yüzde 50 azaldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, mayıs ayında yıllık yüzde 55 kayıp yaşadı.

AA | 11.06.2019 - 11:33..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından salı günü açıklanan veriye göre; Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 55 azaldı.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 33,016 birime geriledi. Otomobil satışları yüzde 52, hafif ticari araç satışları yüzde 62 düştü.

Mayıs ayında otomobil satışı yüzde 50 azaldı

Buna göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları ocak-mayıs döneminde yüzde 50 azalarak, 152,456 birime geriledi.

ODD, 2019 yılında toplam 350 bin-400 bin birim toplam iç satış tahmin ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotlarının F-35 eğitimi sonlandırıldı

600
F-35 projesi tehlikeye girdi

F-35 projesi tehlikeye girdi

175
HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

HDP'li vekil ile Küçükkaya arasında moderatör tartışması

105
Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

Amerika'nın kararından sonra Su-57 yeniden gündemde

147
Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

Esad ordusuna yeni uçakların geleceğini duyurdu

63
Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 ölü, 42 yaralı

67
İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir