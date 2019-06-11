Mayıs ayında otomobil satışı yüzde 50 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından salı günü açıklanan veriye göre; Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 55 azaldı.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 33,016 birime geriledi. Otomobil satışları yüzde 52, hafif ticari araç satışları yüzde 62 düştü.

Buna göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları ocak-mayıs döneminde yüzde 50 azalarak, 152,456 birime geriledi.

ODD, 2019 yılında toplam 350 bin-400 bin birim toplam iç satış tahmin ediyor.