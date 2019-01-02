Mazgal hırsızı suçüstü yakalandı

Şişli'de, sabah 10 sularında, Bomonti tünel girişinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin takibine takıldı.

İhbar üzerine polisin takibe aldığı şahıs, el arabasında çaldığı mazgallarla yakalandı. İrili ufaklı birçok mazgal ve metal malzemenin çıktığı el arabasında şahsın adı yazarken, 20'li yaşlardaki şahıs hırsızlık yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI HALDE "BEN YAPMADIM" DEDİ

Bomonti tünel girişinde bulunan demir telleri keserek, içeride bulunan metal malzemeleri de çalan Uğur A., suçüstü yakalandığı halde kendisinin yapmadığını ve el arabasının ona ait olmadığını söyledi.

Polis ekiplerinin, mazgal hırsızlarının 2 kişi olduğunu belirledikleri, ancak diğer şahsın kaçtığı yönünde bilgi edinilirken, kaçan ikinci şahıs ise ekipler tarafından kısa süre sonra yakalandı.





"ARABALAR KAZA YAPABİLİR"

Bölgede yaşayan görgü tanığı ise kesilen tellerin önündeki metal parçaları göstererek, hırsızın bunu da çalmaya çalıştığını ancak alamadığını belirterek, “Mazgalların çalınması da çok tehlikeli. Arabalar kaza yapabilir." ifadelerini kullandı.



