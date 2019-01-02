taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3467
Euro
6.1196
Altın
1287.64
Borsa
89857.94
Gram Altın
221.052

Mazgal hırsızı suçüstü yakalandı

Şişli Bomonti'de mazgalları çalan bir hırsız, suçüstü yakalandı. Kağıt topladığı el arabasından mazgallar çıkan zanlı, polis merkezine götürüldü.

İHA | 02.01.2019 - 11:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şişli'de, sabah 10 sularında, Bomonti tünel girişinde kağıt toplayıcılığı yapan bir şahıs, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin takibine takıldı.

İhbar üzerine polisin takibe aldığı şahıs, el arabasında çaldığı mazgallarla yakalandı. İrili ufaklı birçok mazgal ve metal malzemenin çıktığı el arabasında şahsın adı yazarken, 20'li yaşlardaki şahıs hırsızlık yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDIĞI HALDE "BEN YAPMADIM" DEDİ

Bomonti tünel girişinde bulunan demir telleri keserek, içeride bulunan metal malzemeleri de çalan Uğur A., suçüstü yakalandığı halde kendisinin yapmadığını ve el arabasının ona ait olmadığını söyledi.

Polis ekiplerinin, mazgal hırsızlarının 2 kişi olduğunu belirledikleri, ancak diğer şahsın kaçtığı yönünde bilgi edinilirken, kaçan ikinci şahıs ise ekipler tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Mazgal hırsızı suçüstü yakalandı


"ARABALAR KAZA YAPABİLİR"

Bölgede yaşayan görgü tanığı ise kesilen tellerin önündeki metal parçaları göstererek, hırsızın bunu da çalmaya çalıştığını ancak alamadığını belirterek, “Mazgalların çalınması da çok tehlikeli. Arabalar kaza yapabilir." ifadelerini kullandı.

Mazgal hırsızı suçüstü yakalandı

Mazgal hırsızı suçüstü yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu

145
Hazal Kaya evleniyor

Hazal Kaya evleniyor

20
Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

Fatih gemisi sonuç almaya çok yakın

182
İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

İzzet Yıldızhan'ın dövmeli çocukları

70
İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

İran ABD yaptırımlarına direnmeye çalışıyor

31
2018'de İstanbul, Almanların gözdesi oldu

2018'de İstanbul, Almanların gözdesi oldu

66
Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir