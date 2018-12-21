Mazgaldan akan su depoyu bastı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe belediyesi semtin caddelerinde tretuvar düzenleme kapsamında çalışma başlattı.

MAZGALLAR AÇIK BIRAKILDI

Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalar sonucunda caddenin bir kısmı kazıldı ancak kaldırımları yenilenmedi. Kaldırım üzerindeki binalara ait depo mazgalları ise kapakları açık şekilde ortada kaldı.

Bu olay sonrasında geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış sonucunda açık kalan mazgaldan akan yağmur suları, bir iş yerinin kullandığı depoyu bastı.





30 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MALZEME ZARAR GÖRDÜ

İş yeri yetkilisinin fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstinye İtfaiye İstasyonuna bağlı ekip, depodaki suyu tahliye çalışmasına başladı. Olay sonucunda ise depodaki yaklaşık 30 bin lira değerinde klima malzemesi zarar gördü.

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kaya, “Burada tretuvar çalışması var. Bu çalışma sürerken çok da yağmur yağdı. Nereden geldiğini bulmak lazım, iş yerini de su basmış. Çalışmayı belediye yaptı, yaklaşık 2 aydır belediye Hacıosman’dan başladı ve devam ediyor.” dedi.



