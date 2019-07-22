Mazlum Dağ'ın Türkiye'ye iadesi masada

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görev yapan Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ, 3 gün içerisine başarılı bir operasyonla yakalandı.

Mazlum Dağ ve beraberindeki teröristlerin ifadeleri alınmaya başladı.

PKK BAĞLANTISI NET

Mahmur'a doğru ilerlerken yakalanan Dağ ve beraberindeki teröristlerin, PKK bağlantısı deşifre edildi. Teröristlerin istihbarat örgütleriyle olan ilişkileri ise araştırılıyor.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu tespit edilen Mazlum Dağ'ın Türkiye'ye iade edilmesi için girişimler başlatıldı.

Türkiye ile ilişkilerinin bozulmamasından yana olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Mazlum Dağ ve beraberindeki teröristleri Türkiye'ye iade etmesi bekleniyor.