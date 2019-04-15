Mazotla sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı: 2 yaralı

Erzincan merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürek Köyünde meydana gelen olayda, ailesi tarlaya çalışmaya giden Uğur Çetin, sobaya mazot dökerek tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada parlayan mazot, etrafa saçılarak yangına neden oldu.

Kısa süreden büyüyen yangın evi sardı.

YANGINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Yangın Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden Uğur Çetin ve bir köy sakini hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulans içerisinde müdahale edildi.

TÖHVE ANAYA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLATAN YANGIN

Yangının söndürülmesi üzerine soğutma çalışması yapılarak eşyalar dışarı çıkarıldı. Beraber yaşadığı oğlunun evinin yandığını gören Töhve Çetin, bahçede sandalyeye çökerek gözyaşlarına boğuldu. Hüngür hüngür ağlayan Töhve anayı çocukları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Yanan evde 60 yıllık anılarının, hatırlarının kül olduğunu ifade eden Töhve ana, üzüntüye boğuldu.

Töhve ana dışarı çıkarılan eşyaları gözü yaşlı izledi.

"MAZOT PARLAMASI EVİ YAKTI"

Yangının sobaya dökülen mazotun parlaması üzerine çıktığını belirten köylü sakinleri, “Uğur Çetin sobanın tutuşması için mazot döküyor. Bu sırada bir anda soba patlıyor. Yangın çıkıyor. Şükür can kaybı yok.” dedi.

Mazotla sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı ViDEO





