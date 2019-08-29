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MB Başkanı: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, verilerin ekonomide "ılımlı bir toparlanma eğilimi" gösterdiğine işaret ederek, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor." dedi.

DHA | 29.08.2019 - 17:20..
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Türkiye Bankalar Birliği üyelerine bir sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti.

MB Başkanı: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ

Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Uysal, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı.

MB Başkanı: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

"MB ELİNDEKİ BÜTÜN ARAÇLARI KULLANACAK"

Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti. Uysal sunumunun sonunda da Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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