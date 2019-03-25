MB: Sağlıksız fiyat oluşumları takip ediliyor

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Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 08:39..
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TCMB: "Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir.

Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir.

Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir.

Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir."

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