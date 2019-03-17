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McCain'in kızı Trump'a tepkili: Trump babam gibi sevilmeyecek

ABD’li Senatör John McCain’in kızı Meghan McCain, “Kimse babamı sevdiği kadar Trump’ı sevmeyecek” dedi.

İHA | 17.03.2019 - 12:18..
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya dosyasının Ağustos ayında hayatını kaybeden Senatör John McCain için “kara bir leke” olduğunu ifade etmişti.

McCain'in kızı Trump'a tepkili: Trump babam gibi sevilmeyecek

KİMSE BABAMI SEVDİĞİ KADAR SEVMEYECEK

Bir dönem başkan adayı olarak Barack Obama’ya karşı yarışan senatörün kızından Trump’a yanıt gecikmedi. McCain’in kızı Meghan McCain, Trump’ın McCain ailesi ile uğraşmak yerine Cumartesi gününü kendi ailesiyle geçirmesi gerektiğini ifade ederek, “Kimse babamı sevdiği kadar Trump’ı sevmeyecek” dedi.McCain'in kızı Trump'a tepkili: Trump babam gibi sevilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile bağlantılı sahte dosyaları McCain’nin kamuoyuna yaydığını iddia etmişti.

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