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McGurk:İç güvenlik kurulana kadar Suriye'deyiz

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, ABD'nin, "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

AA | 12.12.2018 - 08:44..
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SDAASD

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'tan elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'la mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEAŞ'I YENİP GİDEMEYİZ"

Suriye'de DEAŞ'a karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve DEAŞ'ın varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, Suriye'de DEAŞ'ın tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye'den ayrılacağı sorusuna McGurk, "Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.

PKK'YI İÇ GÜVENLİK YAPIYORLAR

ABD'nin PKK'nın Suriye kolu YPG'yi bölgedeki kalıcı güç haline getirme planları da işletilmeye devam ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önceki bir raporda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığını ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığını bildirmişti.

McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren DEAŞ'ın yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, DEAŞ militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeble savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.

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