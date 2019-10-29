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McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun İdlib'de olmasına dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulundu.

AA & Ensonhaber | 29.10.2019 - 02:26..
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McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

Brett McGurk, Washington Post gazetesinde "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor" başlığıyla yayınlanan makalesinde, Bağdadi'nin öldürülmesinin uygar dünya için kutlanası bir olay olduğunun altını çizdi.

Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer VİDEO

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk, YPG'li komutandan plaket alırken

BAĞDADİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi, makalesinin bir bölümünde de, Türkiye'yi suçlayıcı ithamlarda bulundu:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var." diyen McGurk, Bağdadi'nin Türkiye'nin askeri gözlem noktalarının olduğu İdlib'de bulunmasına atıfta bulunarak, ABD'nin operasyonu Türkiye'den habersiz gerçekleştirdiğini de iddia etti.

Brett McGurk, makalesinde yine Suriye'de gelişiminde katkı sağladığı terör örgütü YPG'yi savunarak, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil YPG'ye başvurmak zorunda kaldığını öne sürdü.

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

KENDİ BAŞKANI, "SELEFİM DEAŞ'I KURDU" DEMİŞTİ

McGurk, DEAŞ'la ilgili Türkiye'yi suçlamaya kalksa da dünya kamuoyu biliyor ki; ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın varlığından eski Başkan Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu.

BAĞDADİ İDLİB'DE "GERÇEKTEN" ÖLDÜRÜLDÜ İSE, YPG BÖLGESİNDEN GEÇTİ

ABD yönetimi, Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyursa da, DEAŞ liderinin YPG'nin, dolayısıyla ABD askerlerinin ve Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçmeden İdlib'e 'uçarak konması' gerçek dışı görülüyor.

İstihbarat verileri, ABD'nin kendisiyle işi biten Bağdadi'yi, daha önce de ellerindeki DEAŞ'lıları farklı bölgelere dağıtan YPG'li teröristlerin eliyle İdlib'e geçirdiği yönünde.

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

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