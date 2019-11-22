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MEB açıkladı: Sınıf tekrarı ve ikmal geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf tekrarı ve ikmal uygulamalarının yeniden başlayacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber | 22.11.2019 - 16:32..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde performans düşüklüğü nedeniyle sınıf tekrarı ve ikmale kalma uygulamalarının yeniden hayata geçirileceğini açıkladı.

Sınıf geçmek için, öğrenme sürecini ön koşul haline getirmek istediklerini söyleyen Selçuk, sınıf tekrarı uygulamasının olmamasının, performans düşünlüğüne neden olduğunu belirtti.

''SINIF TEKRARI OLMAYINCA PERFORMANS DÜŞTÜ''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı, "Sınıf geçme noktasında öğrenme süreçlerini gerçek anlamda bir ön koşul haline getireceğiz. Sınıf tekrarı şartı olmadığı için öğrencilerimizin hedefe yönelik algısı dolayısıyla da performansı düştü. Başarıyı yükseltmek için öğrenci gerekiyorsa ikmale kalacak ve imkanlarına göre dersini okulda veya uzaktan eğitimle alacak. Yazın ikmal çalışmaları yapılabilecek" dedi.

TEMEL DERSLER AŞAMALANDIRILACAK

Selçuk ayrıca temel derslerin de aşamalandırılacağını belirtti. Örneğin matematik dersi 1, 2 ve 3 olarak bölünecek. Matematik 1'i geçemeyen matematik 2'yi alamayacak. Bakanlık, Türkçe eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için yeterliliği ölçen bir eğitim alt yapısı kuracak.

MEB açıkladı: Sınıf tekrarı ve ikmal geri geliyor

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