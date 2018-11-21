MEB ahşap oyuncak üretimi için Ar-Ge yapacak

Milli Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektör temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirtti.

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek, yeni başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini bildirdi.