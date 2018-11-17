MEB başarı grafiği düşük olan okulları inceleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullar arasında başarı farklarını en aza indirmek ve sınavla öğrenci alan okulları azaltmak için harekete geçti. Bu kapsamda, Öğrenci Başarı İzleme Araştırma mekanizması kurulacak.

ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İZLEYECEK

Böylece, Bakanlık okulların başarı grafiğini ve okulların ihtiyaçlarını online izleyebilecek. MEB, başarı grafiği düşük olan okullar için özel eğitim politikaları geliştirecek.

EKSİKLİKLER GİDERİLECEK

Bu politikalar okulların eğitim başarısındaki eksikliğini gidermek ve okulların ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak. Böylece okullarda rekabet ortamı oluşturularak başarı seviyesinin eşitlenmesi sağlanacak.