MEB: Çocuğun aidat için okuldan atılması gerçek dışı

1 Beşiktaş'ın borcu kur farkı nedeniyle arttı Beşiktaş'ın borcu, geçen yıla göre 115 milyon dolar azaldı. Kur farkı nedeniyle borç 610 milyon TL yükseldi.

2 Putin eczaneleri dolaşıp fiyat sordu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus halkının ilaç tedariği ve ilaçların fiyat uygunluğunu denetlemek için eczaneleri gezdi.

3 Şehir hayatına sığdıramadığı kitap aşkını köyüne taşıdı Şehir hayatından sıkılarak 15 yıl önce köyüne göç eden 62 yaşındaki Afife Küçükbenli, hem doğayla baş başa yaşam sürüyor hem de hayat tarzı haline getirdiği kitap okuma alışkanlığını sürdürüyor.

4 Hollanda Başbakanı Rutte'dan Avrupa açıklaması Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ordusunun iyi bir fikir olmadığını, Avrupa'nın mevcut şartlar altında kendisini ABD'siz koruyamayacağını iddia etti.

5 Kırklareli'nde 38 kaçak yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan ve İran uyruklu 38 kaçak yakalandı.

6 'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünce 10 ilde eş zamanlı olarak "Taksi Uygulaması 2018/2” gerçekleştirildiğini bildirdi.