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MEB: Çocuğun aidat için okuldan atılması gerçek dışı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 10:08..
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Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, Malatya'da okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce söz konusu öğrenci velisiyle görüşülerek ilgili yönetmeliğin hatırlatıldığı ve aidatın ödenmesi noktasında gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

MEB: Çocuğun aidat için okuldan atılması gerçek dışı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİNE DEVAM EDECEK

Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmadığı vurgulanan açıklamada, "Öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır. Okul yöneticimizle öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiştir, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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