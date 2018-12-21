MEB ile AB arasında 400 milyon avroluk iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Suriyeli öğrenciler anlaşmaya gidildi.

AMAÇ TOPLUMA UYUMLU HALE GETİRMEK

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) çerçevesinde uygulamaya konulan PICTES 2 kapsamında yapılacak çalışmalarla, Suriyeli çocukların eğitime ulaşmalarına ve topluma entegrasyonlarına katkı sağlanacağını belirtti.

655 BİN ÇOCUĞA EĞİTİM

Türk eğitim sisteminde 655 bin Suriyeli çocuğun yer aldığını söyleyen Denemeç, "İlköğretim çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 91'i okula erişmiş durumda. Bu güzel bir rakam fakat okul öncesinde ve lisede rakamlar daha aşağıya iniyor" dedi.





MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRİLECEKELR

Reha Denemeç, "Bu çocuklarımızı meslek liselerimize yönlendirmeye çalışıyoruz. Meslek liselerinde Türk çocuklarına, devlet olarak belirli bir yardım yapıyoruz. PICTES 2'nin bütçesine Avrupa Birliğinden bu miktarda bir fon konuldu. Suriyeli çocuklara da AB fonlarından gelen aynı miktardaki parayı verme imkanımız olacak. Böylece Suriyeli çocukların sokakta çalışmasına gerek kalmadan, meslek okullarında eğitimlerine devam etmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz" dedi.

İŞ SAHİBİ OLACAKLAR

Reha Denemeç, Suriyeli çocukların meslek liselerinden mezun olduklarında iş sahibi olabilme imkanına kavuşacaklarını, böylece hem ailelerine hem de yaşadıkları ülkeye katkıda bulunabileceklerini dile getirdi.

