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MEB, ilkokullarda özel yetenek keşfini başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirleme süreci başlatıldı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:27..
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2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Türkiye'nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili en kapsamlı destek eğitim modelinin uygulandığı kurumların BİLSEM'ler olduğunu söyledi.

YETENEKLERE GÖRE EĞİTİM

Bilim, sanat, spor ve benzeri alanlardaki özel yetenekli çocuklara yeteneklerine uygun eğitim içeriği ve ortamı sunmanın Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli politikaları arasında olduğunu ifade eden Ahmet Emre Bilgili, çocukların akranlarından ayrıştırılmadan, doğalarına uygun bir eğitim yöntemini amaçladıklarını ifade etti.

MEB, ilkokullarda özel yetenek keşfini başlattı

"POTANSİYELİMİZ GELİŞECEK"

BİLSEM'lerin okullar gibi kazanımların ölçüldüğü merkezler değil, özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan merkezler olduğunu anlatan Bilgili, "Özel yetenekli öğrencilerimiz, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek ve iyileştirmek düşüncesindeyiz." dedi.

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