MEB, LGS için soru destek paketi yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim desteğini sürdürürken, sunduğu yeniliklerle de hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Son olarak MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencileri için çalışma soruları destek paketi yayınladı.

SORU DESTEK PAKETİNDE 516 SORU VAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak, "8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından, 516 sorudan oluşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çalışma soruları destek paketini yayımlıyoruz." dedi.

MEB, 8. sınıflara yönelik ayda iki kez çalışma soruları destek paketi yayınlamayı hedefliyor.

Destek paketine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

DESTEK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, öğrencilerin aldığı uzaktan eğitimin kalitesini artırmak için destek çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek vermek için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

SORULAR, 8. SINIF BİRİNCİ MÜFREDATINDAN

"Örneğin LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimize destek olmak için ayda bir örnek soru kitapçığı yayımlıyorduk. Bu süreçte ayda iki örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Şimdi de yine aynı öğrenciler için 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından, 516 sorudan oluşan LGS çalışma soruları destek paketini yayımlıyoruz. Bu destek paketleri için de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşları ile 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyor. Özellikle bu ilk pakete Bursa, İstanbul, Konya ve Trabzon ölçme değerlendirme merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladı. Kendilerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. "





SORULARIN ÇÖZÜMLERİ TRT EBA'DA YAYINLANACAK

Paylaşılan çalışma sorularının çözümlerinin TRT EBA'da da yayınlanacağına dikkati çeken Selçuk, "Böylece çalışma soruları destek paketini öğrencilerimiz bir taraftan kendileri çözerken, bu süreçte kullandığımız TV yayınlarında da çözümlerini öğrencilerimizle paylaşacağız." dedi.

Selçuk, LGS çalışma soruları destek paketini ayda iki kez yayınlamayı planladıklarını belirterek, "Böylece her ay yayımlayacağımız iki örnek soru kitapçığına ilave olarak, 8. sınıf öğrencilerimize her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olacağız." diye konuştu.