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MEB, N95 standardında maske makinesi üretecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Makine üretimi için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik." dedi.

AA | 30.03.2020 - 11:16..
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Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretimlere hız verirken, çok önemli bir adım atarak N95 standardında maske makinesi üretmek için kolları sıvadı.

İLK MAKİNELER NİSANDA

Bu amaçla Bakanlık, makine üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlamıştı. Sürecin başarılı bir şekilde ilerlediği ve nisan ayında ilk makinelerin üretileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, uzaktan eğitim kapasitesini güçlendirirken, diğer taraftan meslek liselerinin üretim kapasitesini de harekete geçirdiklerini ifade etti.

MEB, N95 standardında maske makinesi üretecek

İSTANBUL, BURSA VE HATAY PİLOT İLLER

Özer, N95 standardında maske yapan makinenin üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları için üç pilot il seçtiklerini ve burada çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi ve çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Maske üretimi yapabilecek makine üretmek için İstanbul, Bursa ve Hatay'ı pilot iller olarak seçtik. Ar-Ge çalışmaları başarılı bir şekilde ilerliyor. Özellikle Hatay'daki arkadaşlarımız çok iyi mesafe aldılar. Nisan ayında ilk üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Burada amacımız, üretimin tüm aşamalarının bilgi ve becerisine sahip olabilmek ve bunu da ülkemizde bu alanda üretim yapan firmalarımızla paylaşarak üretim kapasitesinin artmasına katkı verebilmektir. Sürece katkı veren il müdürlerimize, öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

MEB, N95 standardında maske makinesi üretecek

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