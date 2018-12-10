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MEB öğrencilere pansiyonların durumunu soracak

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), pansiyonlarda kalan öğrencilerin memnuniyetini ölçmek için anket yapacak.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 11:09..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlarda konaklayan öğrencilerle daha yakından ilgilenecek.

HİZMET KALİTESİ ARTTIRILACAK

2023 Eğitim Vizyonu ile eğitim yeniden yapılandırıldı. Bakanlık, öğrenciler için harekete geçti. MEB, 3 bin 13 okul pansiyonunda kalan 355 bin 742 öğrenciye yönelik hizmet kalitesinin artırılması için çalışma yapacak.

MEB öğrencilere pansiyonların durumunu soracak

ANKET YAPILACAK

Bakanlık, pansiyonlu öğrenci memnuniyeti amacıyla yılda iki kez anket yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, ankette çıkacak sonuçlara göre, talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını yapacak.

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