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MEB, örnek soru kitapçığı yayınladı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın, sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı erişime açıldı.

AA | 27.03.2020 - 14:40..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayınlandı.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.

SINAV 7 HAZİRAN'DA

LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına, "https://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB, örnek soru kitapçığı yayınladı

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