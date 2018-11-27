MEB TIMSS için yeni yol haritası hazırladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak gelecek nisan ayında yapılacak.

Mahmut Özer, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulamasının Türkiye'de 60 il ve 217 okulun katılımı ile Nisan 2019'da düzenleneceğini belirtti.

ARAŞTIRMAYA KATILACAK OKULLAR BELİRLENİYOR

Her 4 yılda bir yapılan TIMSS araştırmasının bir sonraki döngüsünün, 2019 yılı içerisinde katılımcı ülkeler tarafından bir örneklem grubu alınarak elektronik ortamda gerçekleştirileceğini belirten Mahmut Özer, "Araştırmaya katılan okullar, Uluslararası Merkez tarafından seçkisiz olarak belirleniyor. Bu durum, araştırma sonuçlarının güvenirliği ve geçerliği açısından önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.