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MEB, zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde zihinsel engelli öğrencilere istihdam sağlanması amacıyla, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ortak çalışmalar başlatacak.

AA | 01.01.2019 - 14:01..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak, onlara iş ve mesleğe yönelik beceriler kazandırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

KAMU KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

Özel eğitim, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencileri, aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendirmek için proje geliştiren Bakanlık, çeşitli kamu kuruluşlarıyla iş birliğine gitti.

İMZALAR ATILDI

Bu kapsamda, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 5 Mayıs 2017'de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MEB, zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Protokol ile öğrencilerin, iş yerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde, iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı.

ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Bakanlık, bu çalışmayı, Türkiye geneline yaygınlaştırma kararı aldı. Bu kapsamda, zihinsel engellilerin istihdamının ülke geneline yaygınlaştırılması için düzenli iş yeri ziyaretleri yapılacak, öğrencilerin yeterlilikleri belirlenecek ve işbaşı eğitimleri düzenlenecek.

MEB, zihinsel engellilerin istihdamı için çalışacak

İLLERE RESMİ YAZI İLE DUYURULDU

Uygulama, Türkiye'deki 68 ilde bulunan 146 özel eğitim meslek okulunda sürdürülecek.

Bakanlık, projenin ülke geneline yaygınlaştırılacağını, illere gönderdiği yazı ile duyurdu

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