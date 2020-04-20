MEB'den 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümüne özel marş

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel marş hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönemi için marş hazırlandığı belirtilerek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklarımız bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecekler" denildi.

"23 NİSAN, MARŞSIZ EKSİK KALIR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk, 100'üncü yılın, marşı ve hatırası olmazsa eksik kalacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından 23 Nisan'a özel 100. Yıl Marşı VİDEO

MARŞI EVLERDE SESLENDİRDİLER

Selçuk, "Gönlümüzden geçen 23 Nisan haftasında okullarımızda çocuklarımızla birlikte 100'üncü yıl marşını söylemek, her okulun kendi videosunu hazırlamasını sağlamaktı. Korodaki çocuklarımız marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadılar, kayıtları evlerinde alarak gönderdiler.

"YÜZYILLAR YAŞA 23 NİSAN"

Onlar nasıl evlerinde seslendirdi ise, marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Marşın sözleri şu şekilde:



Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan