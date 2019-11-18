MEB'den öğrencileri Atatürk'e secde ettiren görevliler hakkında karar

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da, okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmişti.

Bir ilkokulda, öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından, başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıkmıştı.





MEB bu etkinler üzerine soruşturma başlatmıştı...

"GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNDEN UZAK HAREKETLER"

MEB yaptığı açıklamada, bu etkinliklere aracı olan müdürlerin görevlerinden uzaklaştırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir."





GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

"Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır.

Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır."

İlkokuldaki Atatürk töreni tartışmalara neden oldu VİDEO



