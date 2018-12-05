MEB'den mesleki eğitimi güçlendirecek proje

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan projelere yenisi eklendi.

SURİYELİLER DESTEKLENECEK

Bu kapsamda, Bakanlık, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği ve KFW iş birliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi'ni hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu'nda mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasının ve güçlendirilmesinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

"BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Ziya Selçuk, sektörle birlikte süreçleri yürüten, ülkenin önceliklerine göre kendini şekillendiren dinamik bir mesleki ve teknik eğitimin inşası için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkemizde halen Suriye ve diğer ülkelerden gelen geçici koruma altındaki yaklaşık 12 bin öğrenci, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayının artırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje de bunlardan sadece bir tanesi" dedi.

8 İLDE 50 MESLEKİ EĞİTİM VEREN OKULUN ALTYAPISI YENİLENECEK

Yaklaşık 300 milyon liralık bütçeye sahip projenin, iki yılda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 100 binin üzerinde Suriyelinin yaşadığı illere öncelik verilerek, pilot olarak İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri belirlendi.

BÜTÇE AYRILDI

Üç çalışmayı içeren projede, en büyük bütçeyi pilot illerde seçilen mesleki ve teknik eğitim veren okulların altyapı ve laboratuvarlarının iyileştirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda, proje bütçesinin yüzde 80'i, 8 ildeki 50 okulun atölye, laboratuvar, diğer donatım ve alt yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine ayrılacak.





DESTEK SAĞLANACAK

Geçici koruma altındaki 10 bin Suriyeli öğrenci ile imkanı kısıtlı Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, temrinlik malzeme, iş kıyafeti ve öğle yemeği desteği verilecek. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i de mesleki ve teknik eğitimin farkındalığının artırılması ve tanıtımı için kullanılacak.

HEDEF FARKINDALIK YARATMAK

Proje ile geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk çocuklara, kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin sağlanması ve mesleki ve teknik eğitimin sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

