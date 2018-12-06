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MEB'den Öğrenci Andı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, Öğrenci Andı davası ile ilgili temyiz sürecinin uzatılmaya başlandığı ve il müdürlüklerine bu konuda genelge gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 16:03..
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MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan Andımız için skandal talimat başlıklı haberde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

"GENELGE GÖNDERİLMEDİ"

Bakanlığın, Öğrenci Andı davası ile ilgili temyiz sürecini uzatmaya başladığı ve il müdürlüklerine Öğrenci Andı konusunda genelge gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

MEB'den Öğrenci Andı açıklaması

"KARAR YARGININDIR"

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, Danıştay'a ilgili ek beyanı sunmuş olup, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge göndermemiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır" ifadelerine yer verdi.

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