MEB'den Öğrenci Andı açıklaması

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan Andımız için skandal talimat başlıklı haberde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

"GENELGE GÖNDERİLMEDİ"

Bakanlığın, Öğrenci Andı davası ile ilgili temyiz sürecini uzatmaya başladığı ve il müdürlüklerine Öğrenci Andı konusunda genelge gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"KARAR YARGININDIR"

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, Danıştay'a ilgili ek beyanı sunmuş olup, il müdürlüklerine ise iddia edildiği gibi bir genelge göndermemiştir. Ayrıca, Bakanlığımızın yargı sürecini uzatma veya kısaltmaya dönük bir dahli söz konusu olamaz. Bu süreci belirleyen tamamen bağımsız yargıdır" ifadelerine yer verdi.