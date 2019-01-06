MEB'den toplumsal cinsiyet eşitliği açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi' hakkında medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

"BAKANLIĞIMIZIN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR PROJE YOK"

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce 2014-2016 yıllarında yürütüldüğü ve tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu projenin pilot uygulamaları da geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Basından gelen talepler üzerine, Sayın Bakanımız yapılan pilot uygulamaların çıktılarını değerlendirmiştir. Bakanlığımızın gündeminde bu alanda devam etmekte olan bir proje yoktur" ifadelerine yer verildi.