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MEB'e KPSS puanı ile 317 bin 602 kişiyi atandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla 317 bin 602 kişiyi atadı.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 15:32..
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelttiği soru önergesine, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı yanıtta, merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan atamalara ilişkin bilgi paylaşıldı.

MEB'e KPSS puanı ile 317 bin 602 kişiyi atandı

317 BİN 602 KİŞİ ATANDI

Verilen yanıtta, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına KPSS puanı ile 317 bin 602 kişinin atandığı belirtilirken, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ve mülakata göre atanan toplam personel sayısının ise 65 bin 757 kişi olduğu kaydedildi.

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