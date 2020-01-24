taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9345
Euro
6.5598
Altın
1559.46
Borsa
123399.53
Gram Altın
297.527
Bitcoin
49474.47

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabındaki çocuğuna bağıran başı açık anne ve başörtülü anne resimleri için inceleme başlatıldığını açıkladı.

DHA | 24.01.2020 - 10:26..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

Dün bir gazete yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başı açık anneyi çocuğuna karşı kötü davranırken, başörtülü anneyi ise çocuğuna karşı iyi davranırken gösterdiği resimlerle ilgili açıklama geldi.

Bakanlık, 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ALGI OLUŞTURULUYOR"

Açıklamada, "Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur. Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

İlginizi Çekebilir
Suriye'nin kuzeyindeki okullarda karne heyecanı yaşandı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 200 bin öğrenci karne aldı.
İSMEK'in Kürtçe kursunda kontenjanlar doldu
İBB'nin uzun zamandır gündeminde olan Kürtçe dil kursları için kontenjanın üzerinden başvuru sayısı geldi.
Öğrencilerin yarıyıl tatili başladı
Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, 2 haftalık tatile girmek için bugün karne sırasına girdi.
Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri kesinleşti
Öğretmenleri okula gidecek para dahi bulamayan Doğa Koleji, artık İTÜ Vakfı'nın.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

ABD geçici ziyaret vizesini kaldırdı

131
Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

Çin'de koronavirüsün yayıldığı pazar

200
Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği belirtildi

152
MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

MEB'in tartışılan başörtülü ve açık anne figürleri

161
Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

Çanakkale'de bir kişi imam nikahlı ikinci eşini vurdu

36
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

127
Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir