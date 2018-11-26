MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sunduğu her türlü hizmete yönelik iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapıyor.

MEB, bu kapsamda, e-Okul, MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı hizmetler sunuyor.

TEK PLATFORMDA TOPLANDI

Bakanlığın her bir elektronik sistemine bugüne kadar farklı platformlardan giriş yapılıyordu. Yeni bir çalışmayla Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü, tek platformda birleştirildi.

BUGÜN ERİŞİME AÇILIYOR

Platforma https://mebbis.meb.gov.tr adresinden bugünden itibaren erişim sağlanabilecek. Platformun e-Devlet ile entegrasyonu tamamlandığı için e-Devlet şifreleri de kullanabilecek.

SİSTEMLERİ 74 BİN KURUM KULLANIYOR

MEB bilişim sistemleri, 1 milyon üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve velileri tarafından kullanılıyor.

2023 Eğitim Vizyonu'nda mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonu ve veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçlerin iyileştirilerek, başta okullar olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükünün azaltılması öngörülmekteydi. Yapılan çalışma, bu hedef doğrultusundaki ilk adımı oluşturuyor.