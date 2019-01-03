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MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor katılım

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, geçen yıl düzenledikleri kurslara vatandaşlardan rekor katılım sağlandığını söyledi.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 11:26..
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, yaptığı açıklamada, 81 il ve ilçede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı 992 halk eğitimi merkezi ve 22 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere, bin 14 kurumun faaliyet gösterdiğini bildirdi.

KURSA KATILIMDA ARTIŞ

Bu kurumlarda 3 bin 270 yaygın öğretim kurs programıyla ücretsiz eğitimler düzenlendiğine değinen Denemeç, "Bu kapsamda 2017 yılında açılan 339 bin 645 kursa 7 milyon 34 bin 152 kursiyer katılmıştı. Toplumda oluşan hayat boyu öğrenme bilinci ve farkındalığı neticesinde 31 Aralık 2018 itibarıyla açılan 429 bin 13 kursa, 8 milyon 292 bin 729 kursiyer katıldı. Böylece 2017 yılına oranla yüzde 18'lik artış yakalandı" diye konuştu.

MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor katılım

3 BİN 700 KURS VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından; okuma yazma kursları, hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimi, bilgisayar işletmenliği, yabancı dil eğitimleri, spor, giyim üretim teknolojisi, sağlık, müzik ve gösteri sanatları, el sanatları teknolojisi başta olmak üzere 3 bin 270 kurs programının düzenleniyor.

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